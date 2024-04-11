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Под Белгородом и в Брянской области сбиты еще три БПЛА
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Системы ПВО сбили еще два украинских беспилотника, сообщили в Минобороны РФ.
Дежурные средства противовоздушной обороны ликвидировали два беспилотника в Белгородской области и еще один в Брянской.
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