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СВО 11 апреля 2024 17:53

Под Белгородом и в Брянской области сбиты еще три БПЛА

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Системы ПВО сбили еще два украинских беспилотника, сообщили в Минобороны РФ.

Дежурные средства противовоздушной обороны ликвидировали два беспилотника в Белгородской области и еще один в Брянской.

#беспилотник
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