Под Альметьевском женщина отстала от родителей и заблудилась в лесу

фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Накануне в 15.10 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение, что в Альметьевском районе 43-летняя женщина во время сбора грибов отстала от родителей и потерялась в лесу, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Женщина рассказала спасателям, что находится где-то в районе населенного пункта Кителга, но найти самостоятельно дорогу к автомобилю не может.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Прибывшие на место спасатели обнаружили родителей пропавшей женщины. Они стояли у ее автомобиля. Ближе к шести часам вечера женщину нашли.