news_header_bot_970_100
Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Под Альметьевском легковушка влетела под автокран, водитель в больнице
Скопировать ссылку
news_top_970_100
В Татарстане в аварии с легковым авто и автокраном пострадал водитель, сообщили «Татар-информу» очевидцы аварии.
На 45-м километре трассы Альметьевск – Лениногорск «Лада» на большой скорости врезалась в кузов «КАМАЗа».
В результате 42-летний водитель легкового авто был доставлен в больницу Альметьевска с травмами.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2