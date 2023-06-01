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Происшествия 1 июня 2023 14:52

Под Альметьевском легковушка влетела под автокран, водитель в больнице

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В Татарстане в аварии с легковым авто и автокраном пострадал водитель, сообщили «Татар-информу» очевидцы аварии.

Фото: © «Татар-информ»

На 45-м километре трассы Альметьевск – Лениногорск «Лада» на большой скорости врезалась в кузов «КАМАЗа».

Фото: © «Татар-информ»

В результате 42-летний водитель легкового авто был доставлен в больницу Альметьевска с травмами.

Фото: © «Татар-информ»

#Альметьевск #дорожная авария
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