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Происшествия 5 февраля 2024 18:53

Под Альметьевском водитель легковушки погиб, врезавшись в припаркованную у обочины фуру

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Под Альметьевском произошло смертельное ДТП с грузовым авто, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

На трассе Казань – Оренбург 22-летний парень за рулем Volkswagen на огромной скорости влетел в припаркованный у обочины MAN.

Фото: © Госавтоинспекция РТ

Водитель легковушки погиб на месте.

#смертельное дтп
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