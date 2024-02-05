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Под Альметьевском водитель легковушки погиб, врезавшись в припаркованную у обочины фуру
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Под Альметьевском произошло смертельное ДТП с грузовым авто, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.
На трассе Казань – Оренбург 22-летний парень за рулем Volkswagen на огромной скорости влетел в припаркованный у обочины MAN.
Водитель легковушки погиб на месте.
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