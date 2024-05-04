news_header_bot_970_100
Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Под Альметьевском студента аграрного колледжа затянуло в тракторную сеялку
Скопировать ссылку
Под Альметьевском во время посевных работ погиб 19-летний парень, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
19-летнего третьекурсника аграрного колледжа затянуло в механизм сеялки.
С тяжелыми травмами его госпитализировали, но вскоре он скончался.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2