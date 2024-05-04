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Происшествия 4 мая 2024 17:17

Под Альметьевском студента аграрного колледжа затянуло в тракторную сеялку

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Под Альметьевском во время посевных работ погиб 19-летний парень, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

19-летнего третьекурсника аграрного колледжа затянуло в механизм сеялки.

С тяжелыми травмами его госпитализировали, но вскоре он скончался.

#альметьевский район
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