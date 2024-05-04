Под Альметьевском студента аграрного колледжа затянуло в тракторную сеялку

Под Альметьевском во время посевных работ погиб 19-летний парень, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

19-летнего третьекурсника аграрного колледжа затянуло в механизм сеялки.

С тяжелыми травмами его госпитализировали, но вскоре он скончался.