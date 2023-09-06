Под Альметьевском легковое авто влетело в самосвал, водитель погиб

Сегодня в Татарстане произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого погиб человек. Об этом «Татар-информу» сообщили в Госавтоинспекции Татарстана.

Авария произошла сегодня вечером на 12-м км автодороги Альметьевск-Муслюмово. По предварительным данным, 69-летний водитель автомобиля Kia Cerato столкнулся с самосвалом КамАЗ, под управлением 21-летнего водителя.

В результате ДТП водитель KIA скончался в карете скорой помощи.