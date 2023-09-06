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Под Альметьевском легковое авто влетело в самосвал, водитель погиб
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Сегодня в Татарстане произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого погиб человек. Об этом «Татар-информу» сообщили в Госавтоинспекции Татарстана.
Авария произошла сегодня вечером на 12-м км автодороги Альметьевск-Муслюмово. По предварительным данным, 69-летний водитель автомобиля Kia Cerato столкнулся с самосвалом КамАЗ, под управлением 21-летнего водителя.
В результате ДТП водитель KIA скончался в карете скорой помощи.
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