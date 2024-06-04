Под Альметьевском фура вылетела с трассы, водитель получил травмы

Под Альметьевском произошла авария с пострадавшим, сообщили «Татар-информу» очевидцы.

ДТП произошло минувшей ночью рядом с селом Аппаково в Алькеевском районе Татарстана. Грузовой автомобиль с прицепом-автоцистерной вылетел с дороги и завалился на бок.

Фото: © Очецидцы

По словам очевидцев, с места аварии врачи увезли водителя. Подробности уточняются.