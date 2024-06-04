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Под Альметьевском фура вылетела с трассы, водитель получил травмы
Под Альметьевском произошла авария с пострадавшим, сообщили «Татар-информу» очевидцы.
ДТП произошло минувшей ночью рядом с селом Аппаково в Алькеевском районе Татарстана. Грузовой автомобиль с прицепом-автоцистерной вылетел с дороги и завалился на бок.
По словам очевидцев, с места аварии врачи увезли водителя. Подробности уточняются.
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