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Происшествия 4 июня 2024 09:36

Под Альметьевском фура вылетела с трассы, водитель получил травмы

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Под Альметьевском произошла авария с пострадавшим, сообщили «Татар-информу» очевидцы.

ДТП произошло минувшей ночью рядом с селом Аппаково в Алькеевском районе Татарстана. Грузовой автомобиль с прицепом-автоцистерной вылетел с дороги и завалился на бок.

Фото: © Очецидцы

По словам очевидцев, с места аварии врачи увезли водителя. Подробности уточняются.

#дтп с грузовиком
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