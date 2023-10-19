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Руc Тат
Происшествия 19 октября 2023 20:53

Под Актанышем водитель «Нивы» погиб, столкнувшись в КамАЗом

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В Актанышском районе произошло смертельное ДТП, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

61-летний водитель «Нивы», по предварительным данным, выехал на встречку и столкнулся с КамАЗом.

Фото: © Госавтоинспекция Татарстана

В итоге водитель легковушки скончался на месте от полученных травм.

#смертельное дпт татарстан
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