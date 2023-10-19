Под Актанышем водитель «Нивы» погиб, столкнувшись в КамАЗом

В Актанышском районе произошло смертельное ДТП, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

61-летний водитель «Нивы», по предварительным данным, выехал на встречку и столкнулся с КамАЗом.

Фото: © Госавтоинспекция Татарстана

В итоге водитель легковушки скончался на месте от полученных травм.