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Под Актанышем водитель «Нивы» погиб, столкнувшись в КамАЗом
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В Актанышском районе произошло смертельное ДТП, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.
61-летний водитель «Нивы», по предварительным данным, выехал на встречку и столкнулся с КамАЗом.
В итоге водитель легковушки скончался на месте от полученных травм.
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