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Руc Тат
Происшествия 23 сентября 2023 09:19

Под Агрызом перевернулась иномарка с прицепом, водитель погиб

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Накануне в Агрызском районе Татарстана произошло смертельное ДТП, сообщили «Татар-информу» очевидцы аварии.

Авария случилась недалеко от села Кадряково на трассе Агрыз — Красный Бор.

Фото: © Очевидцы

По неизвестной причине водитель Chevrolet Niva с прицепом, на котором была резиновая лодка, вылетел с дороги и перевернулся.

Фото: © очевидцы

Мужчина от полученных травм скончался на месте аварии.

#смертельное дтп
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