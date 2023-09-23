Под Агрызом перевернулась иномарка с прицепом, водитель погиб

Накануне в Агрызском районе Татарстана произошло смертельное ДТП, сообщили «Татар-информу» очевидцы аварии.

Авария случилась недалеко от села Кадряково на трассе Агрыз — Красный Бор.

Фото: © Очевидцы

По неизвестной причине водитель Chevrolet Niva с прицепом, на котором была резиновая лодка, вылетел с дороги и перевернулся.

Фото: © очевидцы

Мужчина от полученных травм скончался на месте аварии.