Почвам Татарстана — научный контроль

Фото: «ФосАгро-Регион»

Новая агрохимическая лаборатория, которая обеспечит качественный мониторинг почвенного плодородия для получения больших урожаев, начала работать на прошлой неделе. Её открыла крупнейшая российская сеть дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион» (входит в группу «ФосАгро»). Она развивает агрохимическое обследование почв во всех регионах своего присутствия, включая Республику Татарстан.

Лаборатория AgroG оснащена всем необходимым современным оборудованием для оперативных и качественных анализов почвенных проб по всем важнейшем в сельском хозяйстве показателям. Удобное расположение позволяет сети доставлять образцы с полей для диагностики с соблюдением рекомендованных сроков, что делает лабораторию объектом межрегионального значения.

Открытие лаборатории стало очередным шагом в реализации комплексного подхода компании по повышению эффективности минерального питания растений. Сервис агрохимического обследования почв «ФосАгро-Регион» развивает с 2021 года. Для отбора проб с полей компания создала собственный парк автоматизированных пробоотборников во всех федеральных округах. На основании данных лабораторных анализов агрономическая служба разрабатывает индивидуальные, научно обоснованные системы минерального питания с подробными рекомендациями и расчетом норм внесения минеральных удобрений.

Фото: «ФосАгро-Регион»

Генеральный директор «ФосАгро-Регион» Андрей Вовк отметил, что с открытием лаборатории единый бизнес-процесс агрохимического сервиса позволит обеспечить высокое качество при контроле его себестоимости.

Он уточнил, что рынок агрохимсервисов развивается: «Спрос на эти услуги растет: в прошлом году мы обследовали около 50 тыс. га, этот год мы планируем завершить двукратным ростом площадей».

В Республике Татарстан сервис агрохимобследования, который предоставляет региональная компания сети, «ФосАгро-Волга», пользуется спросом у аграриев. Он помогает в нестабильных погодных условиях снизить давление негативных факторов. За счет рационально подобранных минеральных удобрения растения лучше переносят любые стрессы, за счет чего формируют и стабильный урожай.

«Технологическое лидерство — то, что помогает агробизнесу сохранять позиции на рынке и обеспечивает развитие. Поэтому наша задача — сделать максимально доступными для аграриев все эффективные сервисы и услуги, самые современные марки удобрений, в нашем ассортименте уже почти 60 наименований, под разные культуры и задачи. Агрохимобследование — то, что позволяет сделать научно обоснованный выбор, основываясь на новейших знаниях о характеристиках почв», — объяснил директор «ФосАгро-Волга» Денис Сметов.

«ФосАгро-Волга» продолжает развивать новый центр дистрибуции в Апастово, который открыла в 2022 году. Прямые поставки минеральных удобрений аграриям Татарстана также обеспечивают логистический комплекс в Нурлате. Региональный офис в Казани ведет полное консультационное сопровождение клиентов, консультируя о всех доступных товарах и сервисах.

Один из крупнейших агрохолдингов республики, ООО «Камский бекон», уже обследовал 12 тысяч га в «ФосАгро-Волга».

«Это помогло нам получить более точные и детальные сведения, которые помогут в будущем перейти к дифференцированному внесению удобрений, — прокомментировал главный агроном предприятия Фанис Ибятов. — Мы убедились в том, что наши почвы достаточно обеспечены калием, при недостатке фосфора. В соответствии с этим корректируем систему минерального питания, консультируемся с агрономической службой „ФосАгро-Волга“, получаем экспертную поддержку. Отмечу также оперативность работ: от момента подачи заявки до отбора почвенных проб и получения нами результатов обследования представители компании отработали достаточно быстро, без помех текущим технологическим процессам на нашем предприятии».

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