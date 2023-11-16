«Почувствовать тепло родного края»: из Агрызского района на передовую отправили чак-чак

Сельский клуб из села Ямурзино Агрызского района РТ в очередной раз присоединился к акции «СВОих не бросаем» и подготовили для отправки необходимые вещи и угощения, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Агрызского района РТ.

Стоит сказать, что жители села на постоянной основе оказывают помощь в сборе гуманитарной помощи для бойцов СВО. Ямурзинцы активно занимаются изготовлением маскировочных сетей, делают заготовки домашней лапши, душистого чая, пишут письма военнослужащим.

В этот раз умелые хозяюшки изготовили сладкий гостинец для бойцов — чак-чак. Помимо национального угощения, активисты подготовили домашнюю лапшу, сухари, перчатки и газовые горелки.

«Чужих детей не бывает, все они наши дети, внуки, независимо от возраста. Чтобы хоть немного помочь нашим ребятам, мы приготовили гостинцы. Пусть на расстоянии они почувствуют тепло родного края», — уверена заведующая клубом Чулпан Хикматуллина.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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