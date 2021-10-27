Почтовые отделения Татарстана будут закрыты 4 и 6 ноября

С 30 октября по 7 ноября отделения «Почты России» в Татарстане будут работать в стандартном режиме за исключением четырех дней — 3, 4, 5 и 6 ноября. Об этом сообщает пресс-служба УФПС «Татарстан почтасы».

Так, 3 ноября почтовые отделения связи РТ прекратят свою деятельность на час раньше. А в дни государственных праздников, 4 и 6 ноября, все объекты почтовой связи Татарстана окажутся закрыты. При этом 5 ноября учреждения будут работать по субботнему графику. С актуальным графиком работы отделений можно ознакомиться на сайте pochta.ru и в мобильном приложении.

«Татарстан почтасы» призывает татарстанцев отказаться от посещения отделений без крайней необходимости и пользоваться вместо этого онлайн-сервисами. С помощью сайта «Почта России» и мобильного приложения можно не только быстро получить корреспонденцию, но и отправить ее. Также среди услуг, доступных пользователям интернет-сервисов, — оформление подписки на периодику и оплата коммунальных услуг.

Если визит в почтовое отделение все-таки нельзя отложить, то следует соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра и использовать средства индивидуальной защиты.