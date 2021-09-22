Почти за год на горячую линию по Covid-19 поступило более 400 тыс. звонков

С начала запуска единого номера 122 по Covid-19 в Татарстане на него поступило 475 444 звонка, сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

Горячая линия, на которую могут позвонить абоненты всех операторов связи и из любого населенного пункта Татарстана, была запущена 25 ноября 2020 года.

С 14 января 2021 года по номеру 122 татарстанцы могут записаться на вакцинацию от коронавируса. Этой услугой воспользовались уже 20 724 жителя республики.

С информацией по вопросу работы «горячих линий» можно ознакомиться на официальном сайте министерства.