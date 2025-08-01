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Происшествия 1 августа 2025 17:29

Почти за две недели автоинспекторы в Казани поймали 51 мотоциклиста-нарушителя

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С 22 июля по 31 июля 2025 года на дорогах Татарстана и столицы республики проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Мотоцикл». В Казани инспекторы ДПС поймали 51 мотоциклиста-нарушителя.

«За период проведения мероприятия на территории Казани произошло 11 аварий с участием мотоциклов, в которых 11 человек получили травмы различной степени тяжести», – отметил командир полка ДПС Госавтоинспекции Казани Дамир Мингазов.

В ведомстве напоминают: строгое соблюдение правил дорожного движения поможет сохранить жизнь себе и окружающим.

#мотоциклисты #госавтоинспекция казани
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