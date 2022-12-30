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Происшествия
30 декабря 2022  13:19
Павел Климчак

Почти во всех областях Украины объявлена воздушная тревога

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Воздушную тревогу объявили в Киеве, а также во всех областях Украины, кроме западных регионов. Об этом сообщает ТАСС.

Также сообщается о взрывах в Николаевской области на юге страны.

Очередной массированный удар высокоточным оружием по системе военного управления и объектам энергетики Украины произошел накануне. В Минобороны РФ сообщили о том, что все объекты поражены.

В результате удара были остановлены производство и ремонт военной техники и боеприпасов, а также переброска резервов с западной части Украины. Кроме того, из-за нарушения ж/д перевозок поставленное для ВСУ иностранное оружие было заблокировано в тыловых районах, сообщают РИА Новости, ссылаясь на Минобороны.

#спецоперация на Украине
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