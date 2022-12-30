Почти во всех областях Украины объявлена воздушная тревога

Воздушную тревогу объявили в Киеве, а также во всех областях Украины, кроме западных регионов. Об этом сообщает ТАСС.

Также сообщается о взрывах в Николаевской области на юге страны.

Очередной массированный удар высокоточным оружием по системе военного управления и объектам энергетики Украины произошел накануне. В Минобороны РФ сообщили о том, что все объекты поражены.

В результате удара были остановлены производство и ремонт военной техники и боеприпасов, а также переброска резервов с западной части Украины. Кроме того, из-за нарушения ж/д перевозок поставленное для ВСУ иностранное оружие было заблокировано в тыловых районах, сообщают РИА Новости, ссылаясь на Минобороны.