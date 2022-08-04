Почти втрое дешевле, чем поезд: Казань и Нижний Новгород связала электричка спустя 10 лет

Движение электропоезда до Нижнего Новгорода запущено сегодня в Казани после 10-летнего перерыва. По какому графику будет курсировать электричка, сколько стоит билет и почему маршрут будет пользоваться популярностью – в материале «Татар-информа».

Ежедневный электропоезд вновь начинает курсировать между Казанью и Нижнем Новгородом после 10-летнего перерыва

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Очень удобное расписание»

Электропоезд будет курсировать между городами ежедневно, за исключением нескольких дней в августе. Выезжать из Казани поезд будет в 5.10 утра, а прибывать в Нижний Новгород в 11.30 мск. Обратно состав отправляется в 16.08 и прибывает в столицу Татарстана в 22.28 мск.

«Очень удобное расписание: в Нижний приезжаешь в 11 часов и в 16 уезжаешь, что позволяет практически весь световой день потратить на деловые поездки, либо просто на туризм, тем более, что оба города богаты на историю», – заявил генеральный директор АО «Содружество» на церемонии запуска первого поезда Азат Ахметшин.

Азат Ахметшин: «Очень удобное расписание: в Нижний приезжаешь в 11 часов и в 16 уезжаешь» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов отметил, что состав сформирован из очень хороших вагонов, где созданы комфортные условия, в том числе для детей и велосипедистов, а при желании можно приобрести холодные напитки, чай или кофе.

«Десятилетний перерыв закончился. Маршрут будет очень востребованным для жителей трех регионов: Татарстана, Чувашии и Нижегородской области. В четырех вагонах есть почти 400 сидячих мест, а всего поезд может перевезти почти 800 человек», – добавил Ханифов.

В составе четыре очень хороших вагонов, где созданы комфортные условия, в том числе для детей и велосипедистов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Стоит отметить, пассажиропоток по данному направлению за последние десять лет вырос почти в три раза. Правда, до настоящего времени между городами ходил поезд, а время в пути составляло почти 8,5 часов, в то время как электричка доедет всего за шесть.

Первым рейсом из Казани в Нижний Новгород отправилось около 140 человек. «Я очень обрадовалась, когда узнала об этой электричке. До этого я ездила пассажирским поездом, но это гораздо дороже и на два часа дольше», - поделилась жительница Нижнего Новгорода Екатерина, перед отправлением.

Фарит Ханифов: «Маршрут будет очень востребованным для жителей трех регионов: Татарстана, Чувашии и Нижегородской области» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Цена в 3-3,5 раза дешевле, чем на поезде дальнего следования»

«Если ехать на пассажирском поезде дальнего следования, то цена в 3-3,5 раза дороже, чем на электричке, а если ехать семьей, то разница становится еще более ощутимой», – подчеркнул заместитель начальника Горьковской железной дороги по казанскому территориальному управлению Александр Черемнов.

Стоимость билетов из Казани в Нижний Новгород в поездах дальнего следования начинается от 2,1 тыс. рублей и доходит до 4 тыс. рублей, в зависимости от даты и места. Полная стоимость билета на электричку – 1 тыс. 292 рубля.

Александр Черемнов сообщил, что маршрут был возобновлен по многочисленным просьбам жителей обоих городов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Мне минимум раз в месяц приходится ездить в Нижний по работе и до этого я добирался либо на поезде, либо на автомобиле. Но путешествие на поезде – это существенные расходы, особенно если ездить регулярно, а на машине по бензину выйдет почти как на электричке, только нужно еще 5 часов давить на педали и крутить руль», – поделился пассажир электропоезда Игорь Трухов.

«Отличная возможность хорошо провести выходные»

По словам Александра Черемнова, возобновление маршрута произошло по многочисленным просьбам жителей Казани и Нижнего Новгорода.

Полная стоимость билета на электричку – 1 тыс. 292 рубля Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Все новое – это хорошо забытое старое. Направление для нас не новое, как уже было сказано. Если есть обращения от пассажиров, то мы стараемся обеспечить их необходимыми маршрутами», – сказал он.

Уроженец Казани и велосипедист с десятилетним стажем Александр Маркелов отметил, что оборудованные под провозку велосипедов вагоны вызывают у него неподдельный восторг, потому что появляется возможность привезти в Нижний своего «железного коня» и уже на нем проехаться по городу.

Оборудованные под провозку велосипедов вагоны позволяют привезти в Нижний своего «железного коня» и уже на нем проехаться по городу Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Я люблю путешествовать и приезжая в города, обычно беру велосипед в прокат, но в Нижний я теперь могу съездить со своим “велом”, что намного комфортнее и экономичнее, а удобное расписание дает отличную возможность хорошо провести выходные, ведь можно выехать в субботу и вернуться в воскресенье вечером», – пояснил он.

Еще один уроженец Татарстана, Дмитрий Черкасов, увидел в новом маршруте возможность съездить в Нижний Новгород, чтобы познакомиться с родителями своей девушки.

«Из-за стоимости билетов на поезд не хотели тратиться, а тут вдруг подвернулась возможность бюджетной поездки» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Я узнал об электричке из соцсетей и предложил своей девушке съездить к ней и провести время с ее родственниками. Мы давно хотели устроить знакомство, но из-за стоимости билетов на поезд не хотели тратиться, а тут вдруг подвернулась возможность бюджетной поездки», – сказал Черкасов.

Его девушка добавила, что новый маршрут позволит ей чаще приезжать к родным на выходных. «Я учусь в Казани и обычно приезжала домой 1-2 раза в сезон, но теперь у меня появилась возможность посещать родной город хотя бы раз в месяц, что не может не радовать», – поделилась она.