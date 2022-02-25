Почти в два раза больше алиментов взыскали приставы Татарстана за прошлый год

Более полмиллиарда рублей взыскали с должников по алиментам приставы в Татарстане. Об этом на итоговом заседании коллегии в Управлении Федеральной службы судебных приставов по РТ сообщил глава ведомства Анвар Закиров.

Закиров отметил, что взысканная сумма по сравнению с 2020 годом выросла почти в два раза, на 230 млн рублей.

«Вопрос взыскания долгов по алиментам всегда находится на особом контроле. В этом нам помогают Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, Министерство труда и социальной защиты», – отметил глава УФССП по РТ.

Чтобы повлиять на должников, приставы принимали действенные меры – арест имущества, запрет на выезд за границу. В отношении самых злостных неплательщиков алиментов возбуждались уголовные дела.