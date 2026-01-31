Почти в 1,5 раза увеличат финансирование лесовосстановления в Татарстане в 2026 году

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В 2025 году в Татарстане были проведены работы по лесовосстановлению и лесоразведению на общей площади 5335 га. Значительная часть мероприятий выполнена в рамках регионального проекта «Сохранение лесов в Республике Татарстан» национального проекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщает Министерство лесного хозяйства РТ.

В регионе восстановили леса на 2800 га, из которых 1600 га выполнены в рамках нацпроекта. Также заложены защитные лесные насаждения на землях иных категорий на площади 2002 га. Помимо этого, выполнены работы по компенсационному лесовосстановлению и лесоразведению на площади 533 га.

«Мы достигли всех индикаторов и показателей нацпроекта. Отношение площади лесовосстановления к площади вырубленных и погибших лесных насаждений составило 150%, что значительно превышает запланированный показатель. В течение года было заготовлено более 12 тонн семян основных лесообразующих пород», – отметил министр ведомства Равиль Кузюров.

Он также подчеркнул важность работы лесных питомников – в 2025 году в 51 базисном лесном питомнике и Лесном селекционно-семеноводческом центре РТ было выращено 32,6 млн штук сеянцев и саженцев, в том числе 27,5 млн штук хвойных и 5,1 млн штук лиственных пород.

По итогам года лесные культуры на общей площади 2,5 тыс. га были официально переведены в категорию земель, на которых расположены леса.

«Важным достижением стало отсутствие лесных пожаров в 2025 году, – добавил Равиль Кузюров. – Этот результат достигнут благодаря слаженной работе специалистов Министерства лесного хозяйства, МЧС и муниципальных органов».

В 2026 году лесное хозяйство Татарстана получит на реализацию регионального проекта финансирование в размере 160,8 млн рублей, что на 44% больше, чем в 2025 году. Средства будут направлены на проведение работ по лесовосстановлению, заготовке семян лесных растений, уходу за объектами лесного семеноводства, а также закупку лесокультурной и лесопожарной техники.