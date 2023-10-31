Почти в 1 тыс. учебных заведений Татарстана открыты «Советы Первых»

В 929 школах и 42 колледжах Татарстана завершилась выборная кампания в «Советы Первых». Они будут работать на постоянной основе и станут важным этапом при формировании повседневной, системной деятельности «Движения Первых» на местах. Сейчас в районах республики стартуют выборы председателей, сообщила пресс-служба регионального отделения организации.

При этом почти во всех школах Казани выборы уже прошли. Так, при объявлении итогов в гимназии №15 присутствовали глава Кировского и Московских районов Сергей Миронов, глава ЦИК РТ Андрей Кондратьев и руководитель казанского отделения «Движения Первых» Динар Бариев.

На встрече комиссия при выборах в гимназии подсчитала итоги и объявила имя председателя «Совета Первых» — им стала Альзира Хусаинова, ученица 7А класса. Всего кандидатов было шесть — каждый из них участвовал в дебатах, презентовал предвыборную кампанию. Председателя выбрали по результатам голосов учащихся школы.

Андрей Кондратьев отметил, что в гимназии №15 организована одна из лучших предвыборных кампаний в Казани. Ученики школы ради участия в выборах даже создали собственные «паспорта гимназиста», а процесс выборов курировала местная школьная избирательная комиссия.

«Полностью завершить формирование регионального „Совета Первых“ планируется к 1 декабря. А первый общий слет для председателей местных „Советов Первых“ хотим провести уже с 16 по 19 ноября. Там они проявят свои лидерские, управленческие качества и коммуникативные навыки, а также поделятся опытом участия в общественной деятельности», — пояснили «Татар-информу» в пресс-службе.

Напомним, что дети и подростки, которые входят в «Совет Первых», могут совместно предлагать и продвигать инициативы. А наставники играют роль помощников и проводников. С одной стороны, совет помогает ученикам реализоваться как в стенах школы, так и на уровне района, республики и всей страны. А с другой – ребята становятся мощной поддержкой для управления школы, помогая найти общий язык с подростками и детьми.

Указ о создании «Движения первых» летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации, напомним, возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых», 14 февраля текущего года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.