Почти тысяча человек воспользовалась услугами отделений дневного пребывания в Татарстане

В Татарстане продолжают работу 48 отделений дневного пребывания, ориентированных на поддержку пожилых граждан и людей с ментальными особенностями. За первые шесть месяцев 2025 года их посетили 930 человек. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

Отделения открыты для граждан пожилого возраста, а также для людей с инвалидностью от 18 лет и старше, имеющих интеллектуальные нарушения или расстройства аутистического спектра.

В будние дни здесь организуются развивающие и реабилитационные мероприятия: спортивные игры, интеллектуальные квизы, творческие мастер-классы, экскурсии, прогулки и другие формы досуга. Продолжительность одного посещения – до четырех часов.

Основная цель таких площадок – помочь в социализации людей с ментальными нарушениями, сформировать у них социально-бытовые навыки и снизить уровень изоляции. Кроме того, это создает временную передышку для семей, которые ухаживают за инвалидами.

Проект реализуется с 2020 года на базе центров реабилитации инвалидов и комплексных центров социального обслуживания. В 2023 году услуги получили 1094 человека, в 2024 – 1065.

С начала 2025 года работа отделений проходит в рамках национального проекта «Семья», продолжая курс, заданный ранее нацпроектом «Демография».