Почти три кило мефедрона нашли автоинспекторы в машине казанца

На стационарном посту полиции «Малиновка» в Татарстане правоохранители остановили автомобиль, за рулем которого был 48-летний казанец. В салоне авто нашли несколько свертков с мефедроном внутри. Общая масса наркотика составила почти три килограмма. Мужчину задержали.

Фото: МВД по РТ

Как установили оперативники, в начале года на одном из сайтов бесплатных объявлений он нашел вакансию водителя с большой зарплатой. Связавшись с работодателем, казанец выяснил, что предстоит перевозить наркотики, и согласился на «работу».

Крупную партию наркотиков он забрал в Воронежской области, после чего должен был перевезти их в Казань для дальнейшей продажи.

Фото: МВД по РТ

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотиков». Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РТ.