Почти три четверти татарстанцев следят за изменением ключевой ставки ЦБ РФ

Приволжский федеральный округ лидирует по доле регулярного интереса к ключевой ставке среди всех федеральных округов страны. Об этом «Татар-информу» сообщили эксперты тематического поиска «Яндекса» по финансам, которые проводили исследование с помощью нейросети накануне первого в году заседания совета директоров Банка России.

В Татарстане за решениями ЦБ следят 76% опрошенных: 40% делают это регулярно, 36% – время от времени, 18% знают о теме в общих чертах, но специально не следят. Всего 7% татарстанцев почти не интересуются ставкой. Для сравнения: по всей России «ключ» Центробанка интересует 71% граждан.

Влияние ключевой ставки на личные финансы в регионе оценивается ниже, чем в среднем по стране. Если россияне в целом чаще считают, что ставка существенно отражается на бюджете, то в ПФО о значительном влиянии говорят только 38% респондентов. Примерно 49% оценивают влияние как незначительное, а 13% почти не ощущают его.

Ожидания по изменению ставки среди жителей ПФО распределились почти поровну: 30% ждут снижения, 28% – повышения, 29% – сохранения без изменений.

Среди тех, кто прогнозирует изменение, более трети ожидают шаг 0,6–1,0 процентного пункта, четверть – 0,5 п. п. или меньше, почти столько же – 1,1–2,0 п. п., 10% – 2,0 п. п. и более. Молодые жители чаще ожидают повышения ставки, пожилые – снижения.

Ближайшее решение ЦБ связывают со своими финансовыми планами 44% респондентов из ПФО, 27% не ожидают влияния, а 29% затрудняются ответить.