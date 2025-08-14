Почти треть зумеров в России рассчитывает на зарплату 100 тыс. рублей и выше

Почти треть представителей поколения Z в России, 29%, просят у работодателей при трудоустройстве зарплату от 100 тыс. рублей. Таковы результаты опроса сервиса «Зарплата.ру», передает RT.

О заработке до 30 тыс. рублей в месяц просят работодателей 2% зумеров, от 30 тыс. до 50 тыс. рублей – 10%; от 50 тыс. до 70 тыс. рублей – 26%, от 70 тыс. до 100 тыс. рублей – 33%.

Таким образом, в среднем люди поколения Z хотели бы получать зарплату в размере 58,1 тыс. рублей.

Зумерам также важны поддержка их инициатив и новаторских идей (об этом сказали 55% респондентов) и дружелюбная атмосфера (ее упомянули 45% опрошенных).

При этом по 37% зумеров признались, что им необходимо иметь открытые и прозрачные коммуникации и видеть четкую систему обратной связи и оценки работы. Возможность влиять на принятие решений оказалась значима для 31% опрошенных.

В свою очередь работодатели среди основных трудностей при оценке профессиональных навыков кандидатов поколения Z указали недостаток опыта работы (67%), сложность в оценке гибких навыков (40%), трудности с оценкой практических знаний и умений (40%), неумение презентовать свои навыки и достижения (28%).

В общей сложности в исследовании приняли участие 1950 работодателей из всех федеральных округов России.