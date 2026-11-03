Почти треть жителей Казани рассчитывают работать после выхода на пенсию

На работу или подработку как основной источник дохода в пенсионном возрасте рассчитывают 28% жителей Казани. Еще столько же планируют жить на государственную пенсию. Личные накопления собираются использовать 16% опрошенных, а средства негосударственных пенсионных фондов – 3%. На помощь детей рассчитывает только 1% респондентов, еще 5% выбрали другие варианты, сообщает сервис по поиску и подбору персонала SuperJob.

Женщины чаще мужчин планируют продолжать работать после выхода на пенсию. Мужчины, напротив, чаще рассчитывают на личные сбережения.

Предпочтения также различаются в зависимости от возраста. Среди респондентов младше 35 лет чаще рассчитывают на собственные накопления – так ответили 27%. Участники опроса в возрасте от 35 до 45 лет чаще планируют получать дополнительный доход от подработок (31%). А среди жителей старше 45 лет основным источником средств чаще называют государственную пенсию (30%).

Уровень образования тоже влияет на планы казанцев. Среди респондентов с высшим образованием 31% рассчитывают продолжать работать, а 18% – использовать накопления. Среди обладателей среднего профессионального образования эти показатели составляют 25% и 14% соответственно. Выпускники колледжей и техникумов чаще всего рассчитывают на государственную пенсию – такой вариант выбрали 30%.

Жители с ежемесячным доходом до 100 тыс. рублей чаще рассчитывают на государственные выплаты (32%), чем те, кто зарабатывает больше (24%). Среди казанцев с зарплатой от 100 тыс. до 150 тыс. рублей 30% планируют работать или подрабатывать после выхода на пенсию. А каждый пятый респондент с доходом от 150 тыс. рублей рассчитывает на собственные накопления.