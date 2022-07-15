Татарстанцы оценили идею ввести платный въезд в центр Казани

Почти треть жителей Татарстана, 28,5%, готова отказаться от использования личного автомобиля при введении платы за въезд в центр Казани и начать пересаживаться для таких поездок на общественный транспорт. Это следует из данных опроса, проведенного ИА «ПромРейтинг».

При этом чуть больше респондентов, 29,7%, всё равно не откажутся от использования личного авто. Несколько меньшее количество опрошенных, 25,3%, связало свой выбор с размером платы за въезд. Остальные 16,5% не смогли определиться.

Ответы на этот вопрос различаются в зависимости от возраста и пола респондентов. В частности, отказаться от поездок в центр на машине готовы 27,7% мужчин и 29,3% женщин, а продолжат совершать их, несмотря на новые траты, 33,6% мужчин и 25,4% женщин.

Чем моложе опрошенные, тем легче они готовы отказаться от использования автомобиля в центре Казани. Среди лиц в возрасте от 18 до 35 лет таковых 31,7%, в возрасте от 36 до 54 лет — 24,8%, в возрасте старше 54 лет — 24,1%. Соответственно, среди этих групп намерены проявить упорство в сохранении своих привычек 26,3%, 36,7% и 29,6% татарстанцев.

В целом такую меру, как введение платы за въезд в центр столицы Татарстана, поддержали лишь 12,8% респондентов. Почти в шесть раз большее число жителей республики, 74,6%, негативно отнеслись к этой концепции. Остальные отнеслись к соответствующей идее нейтрально, затруднились с ответом или выбрали иной вариант.

Женщины отнеслись к предложению ввести платный въезд в центр Казани хуже мужчин. Его поддержали 7,1% жительниц региона, а выступили против — 81,2%. Среди мужчин инициативу положительно восприняли 18,1%, а отрицательно — 68,7%.

Отличается отношение к возможному ограничению въезда в центр столицы РТ и среди представителей разных возрастных групп. Положительно его восприняли 15,3% лиц младше 18 лет, 14,4% лиц в возрасте от 18 до 35 лет, 10,8% лиц в возрасте от 36 до 54 лет и 10,5% лиц старше 54 лет. Отрицательно отнеслись к концепции 76,3% респондентов младше 18 лет, 73,7% — от 18 до 35 лет, 77,7% — от 36 до 54 лет и 71% — старше 54 лет.

Уверены в том, что платный въезд в центр Казани сделает пешеходное движение на его улицах более комфортным и безопасным 30,7% респондентов. Противоположной точки зрения придерживаются 57,4%. Поддержка возможного введения ограничений больше среди молодых и среди мужчин. Наиболее слабо она проявляется у представителей среднего возраста.