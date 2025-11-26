Почти треть россиян планируют купить автомобиль в кредит - опрос

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Почти треть (28%) россиян по результатам опроса планируют купить автомобиль в кредит. Отмечается, что за последние 6 месяцев доля желающих приобрети машину на заемные средства увеличилась на 4%, пишут «Известия».

Также опрос показал, что граждане рассматривают машину стоимостью в среднем 2,14 млн рублей. Причем 56% респондентов планируют взять авто стоимостью менее 2 млн рублей, 28% - за 2–3 млн, 12% – за 3–5 млн и только 4% опрошенных россиян готовы приобрести транспортное средство дороже 5 млн рублей.

В свою очередь, в среднем россияне берут в автокредит 1,5 млн рублей. При этом 38% опрошенных оформляют в таком займе менее 1 млн рублей, 34% — 1-2 млн, 10% - 3–5 млн рублей, а 3% граждан – более 5 млн рублей.

Кредит на б/у автомобиль планируют взять 47% россиян, на новый - 45% и 8% опрошенных рассматривают оба варианта. Больше трети граждан (35%) берут автокредит на 4-5 лет, 34% - на 1-3 года. Автокредит сроком на 6 и более лет оформляют 21% опрошенных.