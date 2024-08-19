Почти треть россиян имеют финансовую подушку, на которую проживут от 3 месяцев

Почти треть (27%) жителей России сказали, что у них есть накопления, на которые они смогут прожить три и дольше месяцев. Причем количество людей с финансовой подушкой безопасности увеличилось на 7% с 2020-го, пишет РБК.

Отмечается, что у 15% респондентов есть накопления для жизни сроком 3-6 месяцев, а у 12% — на 6 месяцев и дольше. Граждане с финансовыми резервами – это жители городов-миллионников (38%), люди с высшим образованием (37%), руководители (54%), квалифицированные специалисты (37%), россияне с хорошим, по их мнению, заработком (42%).

Также 63% опрошенных сказали, что ведут семейный бюджет, 82% вовремя платят по счетам, 81% планируют свои покупки, а 75% контролируют личные финансы.

Портрет человека с накоплениями на полгода вперед таков: семейный мужчина-руководитель из Санкт-Петербурга или Москвы с высшим образованием, рассказали аналитики.

По мнению экспертов, со временем количество людей, формирующих финансовую подушку безопасности, будет увеличиваться. Они объяснили, что у россиян повышается уровень финансовой грамотности, а этот параметр напрямую влияет на благосостояние граждан.

Напомним, финансовая подушка безопасности – это сумма (некий запас) денег на случай непредвиденных ситуаций. Такие накопления помогут в трудной жизненной ситуации не влезть в долги и сохранить привычный уровень жизни. По мнению экспертов, объем «резервов на всякий случай» должен составлять от 3 до 6 ваших ежемесячных доходов.