Почти треть пользователей общедомовых чатов перешли в национальный мессенджер MAX

Фото: © «Татар-информ»

Почти треть пользователей общедомовых чатов в Казани уже перешли в национальный мессенджер MAX. Сейчас в нем зарегистрированы более 28% участников домовых сообществ, сообщает пресс-служба мэрии города.

В MAX по инициативе Госжилинспекции Татарстана создано 5418 официальных чатов для домов Казани, где насчитывается 16 и более квартир. В домах с меньшим количеством квартир жители или управляющие компании могут открыть общий чат самостоятельно.

Чаты в MAX интегрированы с данными ГИС ЖКХ и реестрами управляющих компаний, привязаны к цифровому паспорту дома. Данные пользователей защищены. В отличие от неформальных групп в иностранных мессенджерах, здесь общение проходит в верифицированной системе.

Одним из ключевых преимуществ перехода на отечественную платформу стала повышенная безопасность и отсутствие спама. Доступ к чатам возможен только через подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги».

Это исключает участие мошенников, рекламных ботов и посторонних людей, не проживающих в доме. Модерацией занимаются представители ТСЖ или управляющих компаний, что помогает поддерживать рабочую атмосферу, улаживать спорные ситуации и сосредоточиться на решении коммунальных вопросов.

Через MAX жители Казани могут оперативно сообщать о протечках труб, неисправностях лифтов, засорах мусоропроводов, контролировать уборку подъездов и дворов, а также получать информацию о сроках отключения воды или капитального ремонта.

Платформа позволяет уточнять финансовые вопросы – например, расшифровку начислений в квитанциях и порядок передачи показаний счетчиков. Таким образом, домовой чат заменяет личные визиты в офис управляющей компании.

Еще одна особенность проекта – сохранение истории переписки и заявок при смене управляющей организации. Поскольку официальным владельцем всех сообществ выступает Государственная жилищная инспекция Татарстана, данные полностью сохраняются. Для крупных жилых комплексов, таких как «Салават Купере» и Art City, действует расширенная система каналов для информирования целых микрорайонов.

Присоединиться к чату своего дома можно через мобильное приложение «Госуслуги Дом». Если право собственности подтверждено, система автоматически предложит переход в верифицированную группу.

Из 5418 созданных чатов 4800 управляющих организаций уже направили данные для получения прав администратора. По 618 организациям работа продолжается. Председателям небольших ТСЖ необходимо обратиться в Госжилинспекцию Татарстана, чтобы получить такие права.

В Казани работают 137 управляющих компаний, которые обслуживают 5086 многоквартирных домов – это 84,2% жилого фонда. Еще 740 ТСЖ и ЖСК управляют 842 домами (14,3%). В непосредственном управлении собственников находятся 86 домов, что составляет 1,5%.