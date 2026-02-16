Почти треть казанцев предпочитает творог, варенье и сметану в блинах на Масленицу

фото: © Владимир Васильев / "Татар-информ"

Почти треть жителей Казани (29%) предпочитает готовить на Масленицу тонкие кружевные блины с творогом, вареньем и сметаной. Об этом говорится в исследовании контентной платформы Дзен и арт-парка «Никола-Ленивец». Документ есть в распоряжении «Татар-информа».

В целом по стране такие блины тоже оказались популярными, а вторыми по выбору россиян стали заварные блины на кипятке (16%). Третье же место заняли воздушные панкейки.

Среди начинок казанцы чаще всего выбирают творог (22%) и варенье (25%), а сметану в качестве топпинга предпочитают 30% жителей города. В общероссийском рейтинге также популярны фарш (27%), икра и сгущенка (15%).

Особое внимание казанцы и россияне уделяют традиционным национальным блинам. В топ-3 вошли татарские блины на катыке, блины тэбикмэк из манки и мордовские блины пачат с пшенной крупой.

По способу приготовления почти треть россиян готовит блины по семейным рецептам (27%), четверть ищет рецепты в интернете (25%), а 17% готовят «на глаз». Для большинства праздник ассоциируется с совместной готовкой в кругу семьи (25%) и походами в гости (27%).