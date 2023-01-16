Почти сутки в домах Приволжского района Казани не будет воды

17 января в некоторых домах Приволжского района Казани отключат воду почти на сутки. Это связано с работами по переврезке участка у моста через Монастырскую протоку, сообщает МУП «Водоканал».

С 9.00 17 января до 5.00 18 января воды не будет по адресам: ул.Дорожная, 1, 1 корп.1; 2, 3, 4, 5, 6, 26; ул.Набережная, 1а, 1а/1, 2б, 2б/1, 2в; ул.Пожарная, дома от №50 по №72; ул.Поперечно-Отарская, 100 корп.2; ул.Садовая, 72, 72а, 72а/1, 74/1, 77а, 80а, 81, 81 корп.1; ул.Южно-Промышленная, 9, 9/1.

В это же время без воды останутся поселки Отары, Старое Победилово, Борисково.

«Специалисты предприятия сделают все возможное, чтобы завершить работы раньше озвученного времени», – подчеркнули в пресс-службе предприятия.

Автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступающим заявкам, которые принимаются по телефону: +7(843)231-62-60.