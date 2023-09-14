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Почти сутки спасатели искали женщину, которая ушла за грибами под Лаишево и пропала
Почти сутки спасатели искали женщину, пропавшую в лесу в Лаишевском районе, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
12 сентября в районе 19 часов поступило сообщение о том, что 43-летняя женщина ушла за грибами в лес из СНТ «Аэропорт» и пропала.
На месте спасатели опросили свидетелей, определили район поисков и с собаками обследовали порядка 30 квадратных километров леса и 30 километров дорог на квадроциклах.
В 16:00 13 сентября поступила информация, что пропавшая самостоятельно вернулась домой, в связи с чем поиски были завершены.
Главное управление МЧС России по Республике Татарстан предупреждает:
▪️сообщайте близким, соседям, друзьям в случае, если вы собрались отправиться в лес в одиночестве (и даже в составе небольшой компании);
▪️сообщите, в каком районе вы собираетесь искать грибы или ягоды;
▪️обратите внимание на то, какие крупные ориентиры находятся поблизости: река, дорога или железнодорожная станция;
▪️если вы не вернулись домой в назначенное время, ваши спутники подтверждают, что вы из леса не вышли, необходимо вызвать спасателей безотлагательно, а не пытаться продолжать поиски собственными силами!
▪️необходимо тщательно продумать свое снаряжение.
Если у вас есть сотовый телефон, то возьмите его с собой, проверив заряд батареи, пополнив баланс.
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