Почти сутки спасатели искали женщину, которая ушла за грибами под Лаишево и пропала

Почти сутки спасатели искали женщину, пропавшую в лесу в Лаишевском районе, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

12 сентября в районе 19 часов поступило сообщение о том, что 43-летняя женщина ушла за грибами в лес из СНТ «Аэропорт» и пропала.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

На месте спасатели опросили свидетелей, определили район поисков и с собаками обследовали порядка 30 квадратных километров леса и 30 километров дорог на квадроциклах.

В 16:00 13 сентября поступила информация, что пропавшая самостоятельно вернулась домой, в связи с чем поиски были завершены.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан предупреждает:

▪️сообщайте близким, соседям, друзьям в случае, если вы собрались отправиться в лес в одиночестве (и даже в составе небольшой компании);

▪️сообщите, в каком районе вы собираетесь искать грибы или ягоды;

▪️обратите внимание на то, какие крупные ориентиры находятся поблизости: река, дорога или железнодорожная станция;

▪️если вы не вернулись домой в назначенное время, ваши спутники подтверждают, что вы из леса не вышли, необходимо вызвать спасателей безотлагательно, а не пытаться продолжать поиски собственными силами!

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

▪️необходимо тщательно продумать свое снаряжение.

Если у вас есть сотовый телефон, то возьмите его с собой, проверив заряд батареи, пополнив баланс.