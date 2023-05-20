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Общество 20 мая 2023 15:00

Почти сутки не будет воды в одном из поселков Казани

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В казанском поселке Кульсеитово почти сутки не будет воды из-за работ по улучшению водоснабжения, сообщил «Водоканал».

С 9.00 25 мая до 6.00 26 мая воду отключат в садовых некоммерческих товариществвх «Чишма», «Светлый плес», «Колос» (частично), в ТСН «Березка», и в самом поселке Кульсеитово.

Автоцистерны с водой будут размещать согласно поступающим заявкам, которые принимают по телефону: +7(843)231-62-60.

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