Почти сутки не будет воды в одном из поселков Казани

В казанском поселке Кульсеитово почти сутки не будет воды из-за работ по улучшению водоснабжения, сообщил «Водоканал».

С 9.00 25 мая до 6.00 26 мая воду отключат в садовых некоммерческих товариществвх «Чишма», «Светлый плес», «Колос» (частично), в ТСН «Березка», и в самом поселке Кульсеитово.

Автоцистерны с водой будут размещать согласно поступающим заявкам, которые принимают по телефону: +7(843)231-62-60.