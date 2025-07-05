Почти сто многоквартирных домов уже отремонтировано в Татарстане

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По программе капремонта многоквартирных домов в Татарстане работы завершены уже в 97 домах, 29 из них – в семи районах и округах за последние две недели. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ заявил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин. Его слова приводит пресс-служба Раиса РТ.

Совещание в режиме видеоконференции с участием всех муниципальных районов провел Раис Татарстана Рустам Минниханов. Также в обсуждении принял участие Премьер-министр республики Алексей Песошин.

Программа капремонта многоквартирных домов охватила 42 муниципалитета. Работы ведутся во всех. Общее выполнение – 47%, сезонных работ – 46%. В работе находятся 610 домов.

По словам Айзатуллина, в рамках четырех федеральных и четырех республиканских программ в 2025 году ведутся работы на 213 объектах образования. За последние две недели завершен ремонт двух школ в Елабужском и Высокогорском районах, а общее выполнение по 33 школам оценивается в 72%.

Также за отчетный период были сданы два первых школьных пищеблока – в Казани и Алькеевском районе. В целом по этому направлению выполнение составляет 40% – из запланированных 74 объектов.

Ремонт детских садов достиг 63%, а ресурсных центров и общежитий – по 74% от общего объема.

В рамках национального проекта и двух республиканских программ капитальный ремонт идет на 226 объектах здравоохранения. Более ста фельдшерско-акушерских пунктов уже отремонтированы, в том числе восемь – за последние две недели. Общий прогресс по этой части – 96%.

Программа обновления пунктов раздачи детского питания также близка к завершению – выполнено 99% объема. Из 56 объектов осталась несданной лишь одна молочная кухня в Кукморском районе.

За прошедшие две недели также сдан первый объект среди медицинских стационаров – Балтасинская ЦРБ. Из 19 объектов в этой категории выполнение составляет 40%.

Ремонт участковых больниц и амбулаторий близок к финишу: работы завершены на 9 из 17 объектов, включая Елабужскую участковую больницу и две амбулатории в Ютазинском районе. Выполнение – 90%.

Поликлиники – 17 объектов – отремонтированы на 82%, из них три в Казани завершены за последние две недели.

По отрасли культуры обновляются 27 объектов, включая 19 сельских домов культуры, три школы искусств и пять других учреждений. Выполнение по сельским ДК составляет 91%, школы искусств – 90%, остальные учреждения – 39%.

Совместно с Минмолодежи РТ реализуются пять программ по ремонту 34 объектов: 9 центров психолого-педагогической помощи (78%), 13 лагерей (73%), 8 молодежных центров (74%), 4 подростковых клуба (80%). За последние две недели завершены три объекта в Высокогорском, Кукморском и Дрожжановском районах.

По линии Минтруда РТ идет ремонт 80 объектов соцобслуживания. Из 31 объекта завершены 24, включая пять в Бавлинском, Рыбно-Слободском, Менделеевском районах и Набережных Челнах. Общее выполнение – 90%.

В рамках национального проекта «Кадры» ремонтируются 49 центров занятости, выполнение – 80%.

По направлению «Экология» ремонтируется 21 объект, в том числе гидросооружения и водные объекты. За две недели сданы три объекта, общее выполнение – 75%.

Минспорт РТ реализует ремонт на 20 объектах, 7 из которых завершены – в Казани, Набережных Челнах, Елабуге и Атнинском районе. Выполнение – 69%.

С МВД РТ проводится ремонт 28 объектов, из которых завершены 20, включая три за последние две недели (Атнинский, Мензелинский, Нижнекамский районы). Выполнение – 84%.

МЧС обновляет 5 пожарных депо, 3 из которых уже сданы. Выполнено 85% объема, в Лаишевском и Пестречинском районах завершены два объекта за прошедшие полмесяца.

Минсельхоз и Минлесхоз завершили свои программы полностью: сданы все 11 объектов сельхознаправления и объекты лесничеств.

В рамках иных республиканских программ идет работа на 39 объектах, включая 18 военкоматов (63% выполнения). За последние две недели завершены 5 – в Алексеевском, Апастовском, Агрызском, Верхнеуслонском и Лаишевском районах.

Муниципальные архивы – два объекта, из которых сдан один – в Зеленодольском районе. Выполнение – 96%.

Ремонт двух зданий мировых судов выполнен на 84%, семи объектов Росгвардии – на 56%.

Ремонт соцобъектов соответствует целям национального проекта «Инфраструктура для жизни».