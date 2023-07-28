Почти семь тысяч татарстанцев покусали клещи, три человека заразились энцефалитом

В этом году 6 809 татарстанцев обратились за помощью к медикам с укусами клещей. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«Инфицированность клещей боррелиозом составляет 16% на текущий момент, это меньше, чем в прошлом году. Но вирус клещевого энцефалита мы обнаружил в четырех клещах», – отметила санитарный врач.

Фото: «Татар-информ»

Любовь Авдонина напомнила, что в прошлом году энцефалита лабораторно в Татарстане не было, как и в 2021 году. На сегодня заболевших энцефалитом в РТ трое, из них двое заразились не в Татарстане.

Из-за обилия жарких дней в этом году, число укусов по сравнению с 2022 годом оказалось на 8% ниже, хотя сезон начался значительно раньше из-за ранней весны.