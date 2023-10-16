Почти семь тысяч машин проверено в Татарстане в рамках операции «Чистый воздух»

В рамках операции «Чистый воздух», которая проходила в Татарстане в течение четырех месяцев – с 1 июня по 30 сентября, на чистоту выхлопа проверено почти семь тысяч машин. Проверку проводили инспекторы Минэкологии и ГИБДД РТ.

Из 6886 проверенных автотранспортных средств 5999 легковых и 479 грузовых машин и 408 автобусов. Как сообщает пресс-служба Минэкологии РТ, в выхлопных газах 184 авто были выявлены превышения норм по загрязняющим веществам, что составляет 2,7% от всех проверенных машин.

Самое большое количество превышений – 130 выявлено у автомобилей на бензиновом двигателе (проверено 5609 авто на бензиновом двигателе). На дизельном двигателе проверено 874 авто, из них у 46 были выявлены превышения. 8 нарушений было выявлено у машин на газомоторном двигателе (проверено 403 транспортных средства).

Напомним, в 2021 году во время прямой линии Владимир Путин говорил о том, что Федеральное правительство и власти регионов делают всё возможное, чтобы объем выбросов вредных веществ в атмосферу сократился на 20% к 2024 году. Глава государства отмечал, что основными источниками загрязнения воздуха являются ЖКХ, включая работу котельных, и городской транспорт.

Совместная операция Министерства экологии РТ и ГИБДД проводится в Татарстане ежегодно на протяжении 40 лет. Первые подобные рейды начались еще в 1983 году. В прошлом году в рамках операции «Чистый воздух» на автомобильных дорогах было проверено 6570 автомашин, из которых 183 или 2,8% не соответствовали требуемым нормативам выбросов загрязняющих веществ в отработавших газах. 2021 году проверено 6201 транспортное средство, выявлено 172 нарушения, 2020 году из 6588 проверенных транспортных средств на 220 нашли нарушения.

Ранее Минэкологии приводило статистику по автомобилям, работающим на природном газе. Так, за 2022 год количество закупленных и переведенных на компримированный природный газ автомобилей составила 1420 единиц, что позволило снизить выбросы в атмосферу на 2,4 тысячи тонны.

С 1994 года, по результатам операции, доля автотранспорта с повышенным содержанием загрязняющих веществ в отработавших газах снизилась в 10 раз.