Почти пять тысяч домов в Татарстане уже начали отапливаться

В Татарстане запустили в работу 1 тыс. 678 котельных, что составляет 53,89%, сообщил глава Минстроя РТ Марат Айзатуллин. По его словам, на сегодня отапливаются уже 4 тыс. 999 многоквартирных домов – это 28,3% жилищного фонда.

В соцобекъты тепло также уже поступает – отапливаются 2 тыс. 373 объекта образования – это 72,2%, в том числе 1 тыс. 46 школ (или 67,09% от общего количества школ), 1 тыс. 327 детских садов (или 76,84% от общего количества), доложил Айзатуллин на совещании в Кабмине РТ.

«На сегодня в 41 муниципальном образовании приняты постановления о начале отопительного периода», – добавил он.

Также среди соцобъектов отапливаются 1 тыс. 189 объектов здравоохранения – почти 59% от общего числа, 814 культурных учреждений, 131 объект спорта и молодежи и 95 объектов социальной защиты, сообщает пресс-служба Президента РТ.