Почти полторы тысячи жителей Зеленодольска остались без воды из-за аварии на водопроводе

В районе четырёх часов дня поступило сообщение об аварии на водопроводе на улице Карла Маркса в Зеленодольске. На месте начались аварийно-восстановительные работы.

На время работ без воды остаются около 1350 жильцов в восьми многоквартирных домах: по улице Карла Маркса – №50, 56, 58, 61А, 63, 65, по улице Заикина – №5 и 9.

Восстановительные работы ориентировочно завершатся сегодня в десять часов вечера. В 17.00 будет подвоз воды около дома №58 по улице Карла Маркса. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.