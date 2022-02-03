Почти полтонны немаркированных сухофруктов изъяли таможенники на оптовом рынке в Казани

Сотрудники Татарстанской таможни совместно с коллегами из Роспотребнадзора по РТ и Россельхознадзора по РТ провели осмотр торговой точки на оптовом рынке на Портовой в Казани.

В павильоне были обнаружены пакеты с сухофруктами, орехами и семечками, на которых отсутствовала маркировка – не было информации о сроке годности, производители, условиях хранения и т.д.

Таможенники изъяли товар, вес которого превысил 424 кг. Стоимость изъятой и арестованной продукции 172 тыс. рублей.

«В связи с наличием данных, свидетельствующих о возможном нарушении участниками торгового оборота товаров требований технического регламента по маркировке товаров и правил маркировки, материалы таможенного осмотра помещений и территорий направлены в Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан», – резюмировала начальник отдела контроля за ввозом и оборотом товаров Татарстанской таможни Энже Сафиуллина.