Почти половину средств по новым нацпроектам в 2025 году направят на проект «Семья»

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В 2025 году 46% бюджетных средств по 19 утвержденным новых национальным проектам будет направлено на национальный проект «Семья». Об этом во время телемарафона «С Новым годом, семья!» на телеканале «ТНВ-Татарстан» заявила член Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Ларионова.

«Мы завершаем этот год тем, что в Новый год войдем с новым национальным проектом „Семья“. Дай Бог, чтобы эта работа была во благо нашим семьям. Я всегда говорю: там, где есть работа, когда работаешь в удовольствие, получаешь удовлетворение в обязательном порядке», — заметила гостья студии.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что большой национальный проект «Демография», в мероприятиях которого Татарстан активно участвует с 2019 года, подходит к концу. На смену ему придут новые нацпроекты «Семья» и «Кадры».