Почти половина татарстанцев не готова отказаться от привычных продуктов ради ЗОЖ

Почти половина жителей Татарстана, 41%, не готова отказаться от привычной еды ради правильного питания. Таковы результаты опроса, проведенного холдингом «Логика молока» и Аналитическим центром НАФИ.

При этом 35% опрошенных жителей республики убеждены, что полезные продукты стоят слишком дорого. По словам 24% респондентов, им не хватает времени на приготовление здоровой пищи. Столько же татарстанцев признаются, что члены их семей предпочитают другую (не такую полезную) еду. Кроме того, 17% не хватает знаний о действительно полезной еде, а 16% и вовсе полагают полезные продукты невкусными.

Вместе с тем 58% респондентов пребывают в уверенности, что скорее или точно ведут здоровый образ жизни. К тому же подавляющее большинство опрошенных, 79%, считают важным питаться правильно и с пользой для здоровья. В первую очередь правильное питание стимулирует забота о текущем состоянии здоровья и хорошем самочувствии – об этом заявляют более половины принявших участие в опросе, 52%.

Помимо этого, еще 49% жителей РТ желают предотвратить возможные проблемы со здоровьем в будущем, а 41% соотносят правильное питание с поддержанием хорошей физической формы и контролем или снижением веса.

Молочные и кисломолочные продукты составляют важную часть ежедневного рациона татарстанцев: 29% респондентов употребляют их каждый день, а еще 33% – несколько раз в неделю. Чаще всего опрошенные употребляли за последний месяц пастеризованное молоко (72%), сливочное масло (64%), кефир (55%), сметану (54%) и твердые сыры (53%).

Выбирая молочную продукцию, жители Татарстана прежде всего обращают внимание на вкус – об этом говорят 92%. В числе значимых факторов также упомянуты натуральный состав (89%), польза для здоровья (86%) и цена (88%). Известность бренда для большинства опрошенных оказалась менее значима.

Наряду с этим наблюдается высокий уровень интереса к локальным и фермерским продуктам. В частности, 51% татарстанцев чаще доверяют местным и региональным производителям молочной продукции, а 9% предпочитают фермерские продукты от частных лиц.

Молочные продукты у многих жителей РТ ассоциируются с детством и домашним комфортом. Самым «ностальгическим» продуктом оказалась молочная каша – о ней вспомнили 50% опрошенных жителей региона. Еще 48% связали воспоминания о детстве с мороженым, а 31% – со стаканом теплого молока.

В комплексном исследовании приняли участие более 5 тыс. россиян в возрасте от 14 лет и старше, проживающих во всех федеральных округах. Выборка построена на данных официальной статистики Росстата и репрезентирует население РФ по полу, возрасту, уровню образования и типу населенного пункта. Статистическая погрешность данных не превышает 3%. Вопросы предполагали множественные ответы.