Почти половина школ Саратова уйдут на карантин из-за вирусных инфекций

С понедельника в Саратове 61 из 136 школ уйдет на карантин из-за вирусных инфекций. Об этом сообщает городская мэрия в своем телеграм-канале.

«Еще девять учебных заведений будут закрыты на карантин в связи с превышением 20%-го эпидпорога заболевших вирусными заболеваниями с завтрашнего дня, 31 января», — сказано в сообщении.

Ранее по этой же причине на недельный карантин со вторника были отправлены 18 школ, в последующие дни — еще 36 учебных заведения.

Согласно информации местного Роспотребнадзора, с 17 по 23 января в регионе выявлены 18 020 случаев заболевания ОРВИ (превышение эпидпорога на 34%).