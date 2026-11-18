В Казани 60% компаний принимают стажеров, следует из исследования сервиса SuperJob. В опросе приняли участие работодатели и молодые люди до 27 лет, имеющие стажерский опыт.

По данным исследования, доля компаний с действующими программами стажировок в Казани составляет 28%. Еще 32% организаций принимают молодых специалистов, не имея формализованной программы, а 30% работодателей стажеров не принимают.

Среди тех, кто берет молодежь на стажировку, 50% приглашают в штат более половины стажеров. 33% работодателей делают офер лишь в исключительных случаях, если кандидат произвел сильное впечатление. Остальные компании либо трудоустраивают меньшую часть стажеров (11%), либо не предлагают работу вовсе (6%).

Согласно опросу молодежи, остаться в компании, где проходила стажировка, удалось 52%. Каждому пятому не предложили трудоустройство, еще 19% получили офер, но отказались от предложения работодателя.

63% респондентов рассматривают стажировку прежде всего как способ получить практические навыки. Для каждого шестого стажировка является способом устроиться на работу в конкретную компанию (16%). Еще 10% опрошенных воспринимают стажировку в первую очередь как возможность определиться с профессией.