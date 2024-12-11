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Почти половина казанцев рассчитывают на годовую премию
Почти половина (44%) жителей Казани рассчитывают на получение годовой премии. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Superjob, который есть в распоряжении «Татар-информа».
Уточняется, что молодые казанцы ждут премии чаще более возрастных.
Каждая третья казанская компания планирует премировать своих сотрудников. Четверть работодателей будут выплачивать премии исключительно в индивидуальном порядке. Каждая десятая организация намерена выплатить всем сотрудникам 13-ю зарплату, еще 12% будет это делать в индивидуальном порядке.
Опрос проводился с 1 по 4 декабря.
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