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Общество 11 декабря 2024 12:43

Почти половина казанцев рассчитывают на годовую премию

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Почти половина (44%) жителей Казани рассчитывают на получение годовой премии. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Superjob, который есть в распоряжении «Татар-информа».

Уточняется, что молодые казанцы ждут премии чаще более возрастных.

Каждая третья казанская компания планирует премировать своих сотрудников. Четверть работодателей будут выплачивать премии исключительно в индивидуальном порядке. Каждая десятая организация намерена выплатить всем сотрудникам 13-ю зарплату, еще 12% будет это делать в индивидуальном порядке.

Опрос проводился с 1 по 4 декабря.

#премия #опрос #Казань
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