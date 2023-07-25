Почти половина казанцев предпочтет выходу с удаленки увольнение

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Четверо из десяти жителей Казани, трудящихся дистанционно, предпочтут уволиться, если их компания откажется от удаленного формата работы. Это следует из опроса, проведенного сервисом SuperJob.

Среди принявших участие в опросе 41% заявил, что скорее сменит работу, чем согласится с решением работодателя о переходе с удаленки или гибридного графика на офисный формат труда.

Впрочем, 37% сообщили, что согласятся с принятым их фирмой решением, а еще 22% затруднились с однозначным ответом. «Буду обговаривать условия возвращения в офис», — пояснили такие респонденты.

Больше всего готовых расстаться с организацией, но не с удаленкой, оказалось среди тех, кто трудится в режиме хоум-офиса всю неделю. В этой группе опрошенных такой ответ дали 65%.

Находящиеся же на гибридном графике более лояльных к работодателю. Из них готов вернуться на территорию работодателя каждый второй (50%).

Стоит отметить, что тех, кто однозначно откажется работать в офисе и предпочтет уволиться, больше среди женщин — 54% против 33% среди мужчин. Как правило, они ссылаются на наличие маленьких детей.

Опрос проводился по всей России с 14 по 20 июля 2023 года. Казанские показатели почти не отличаются от общероссийских: в среднем по стране готовы уволиться при отказе от удаленки 40% опрошенных.