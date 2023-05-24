Почти половина казанцев не любит корпоративные мероприятия

Почти половина жителей столицы Татарстана негативно относится к корпоративным мероприятиям. При этом 20% они категорически не нравятся, а еще 28% — «скорее не нравятся», следует из опроса, проведенного сервисом SuperJob.

Из ответов респондентов следует, что обычно сотрудников от праздников, которые проводит компания, отвращают неинтересный формат и плохая организация.

Впрочем, 52% казанцам корпоративные мероприятия нравятся. При этом 18% они нравятся однозначно, а 34% — «скорее нравятся».

Женщины примерно в полтора раза чаще ценят корпоративы, чем мужчины (63% против 40%). Однозначно положительно воспринимающих такие мероприятия больше среди работников в возрасте от 35 до 44 лет (17%).

При этом каждый второй работающий житель Казани (48%) был на последнем корпоративе, организованном компанией. Каждый третий (35%) заявил, что пропустил его по уважительной причине, а 17% признались, что прогуляли праздник.

И прогульщиков, и не пришедших намного больше среди тех, кому не нравятся корпоративные праздники. О прогулах чаще всего рассказывают опрошенные до 34 лет (22%), а об уважительной причине для неявки — лица старше 45 (30%). Побывавших на последнем корпоративе оказалось больше среди женщин, чем среди мужчин (57% против 39%).

Каждый третий казанец (32%) скорее одобряет коллег, пропускающих корпоративы. Свое отношение респонденты объясняют правом работника распоряжаться свободным временем. Каждый одиннадцатый (9%), напротив, скорее не одобряет таких людей: они уверены, что не так уж сложно иногда уделять время неформальному общению с командой. Затруднились дать оценку подобному поведению 59%.

Опрос проводился с 1 по 19 мая 2023 года.