Почти половина банкротов в России – миллениалы

Миллениалы (1981–1996 годов рождения) остаются самой многочисленной группой среди граждан, признанных банкротами в России. На их долю приходится 47% всех процедур потребительского банкротства в первом квартале 2026 года, сообщает «Коммерсантъ».

На втором месте по доле находятся представители поколения X (1965–1980 годов рождения) – 26%, затем зумеры (1997–2012 годов рождения) – 20%, показатель которых вырос по сравнению с прошлым годом (15%). Наименьшая доля приходится на бэби-бумеров (1946–1964 годов рождения) – 7%.

В целом за этот период российские суды признали банкротами 137,5 тыс. граждан, что на 13,7% больше, чем годом ранее.

Всего за десять лет существования института личного банкротства несостоятельными признаны 2,22 млн человек. Закон предусматривает пятилетнее ограничение на повторное банкротство, однако часть граждан уже неоднократно прибегала к процедуре: 7,5 тыс. человек проходили ее дважды, 49 – трижды.

Согласно данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, доля женщин среди банкротов составляет 56% против 44% мужчин.