Почти полмиллиона взыскал суд с продавцов детских кроваток из Челнов за обман покупателей

В Роспотребнадзор Татарстана обратились обманутые покупатели детских кроваток. По их словам, они заказывали продавцам в Набережных Челнах детскую мебель, оплачивали ее, но в указанный в договоре срок товар не получали. Деньги назад им тоже не вернулись.

«Нарушение продавцом сроков передачи предварительно оплаченного товара и невозврат денег за недоставленный товар, относятся к имущественному спору. Разрешить его можно в суде», – рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Татарстану.

Между тем, отметили в республиканском Роспотребнадзоре, с февраля этого года к ним поступило 101 обращение от жителей 15 регионов России с жалобами на данную фирму.

Продавец кроваток был привлечен к административной ответственности по статье о нарушении правил продажи отдельных видов товаров. Ему объявили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

В мировой суд Набережных Челнов были поданы 18 исков от обманутых покупателей, 9 из них на 436 тысяч 623 рубля суд уже удовлетворил. Еще 9 пока рассматриваются.

Кроме того, как сообщили агентству в пресс-службе Роспотребнадзора РТ, в МВД направлены 17 обращений о мошеннических действиях.

Продавец добровольно вернул деньги шести клиентам – 249 тысяч рублей, еще четверым покупателям доставил товар.

В настоящее время специалисты Роспотребнадзора готовятся подать на индивидуального предпринимателя коллективный иск о защите прав потребителей. К нему уже присоединились 40 обманутых клиентов.

«Управление не вправе обязать продавца вернуть денежные средства гражданам либо передать товар в срок, установленный договором, поскольку вопросы имущественного характера разрешаются только в суде. Пострадавшие покупатели вправе обратиться в Управление для оказания содействия в судебной защите нарушенных прав потребителей либо самостоятельно подать исковое заявление в суд и ходатайствовать о привлечении Управления для дачи заключения в суде», – объяснили в Роспотребнадзоре РТ.