Почти полмиллиона попыток перехода на фишинговые и скам-ресурсы заблокировано в РТ

455 тысяч попыток перехода по ссылкам на фишинговые и скам-ресурсы заблокировано в Татарстане в первом квартале этого года. Такие данные приводит «Лаборатория Касперского». Чаще всего, такие ссылки приходили пользователям по электронной почте.

За этот же период жители Татарстана получили более 841 тысячи писем, содержащих почтовые угрозы, или другой нежелательный контент.

Эксперты компании напоминают: мошенники придумывают крайне убедительные схемы и адаптируют их под интересы пользователей, поэтому важно критически относиться к любой информации в Сети.

Какие схемы использовали мошенники чаще всего?

По словам экспертов «Лаборатории Касперского», наметился тренд на усложнение схем: мошенники делают ставку на многоэтапные сценарии, а также комбинируют разные каналы коммуникации – например, предлагают перейти для общения из электронной почты в мессенджер.

«В конце 2025 года мы обнаружили волну целевых атак на десятки медицинских учреждений в России. Тогда вредоносные письма рассылались от имени страховых компаний или больниц. В качестве легенды использовались, например, жалобы пациентов в рамках ДМС или просьбы срочно принять пациента на лечение. Рассылки выглядели правдоподобно: домены отправителей вредоносных сообщений имитировали домены реальных организаций, от имени которых действовали злоумышленники. В феврале 2026 года подобные вредоносные рассылки стали получать и промышленные предприятия. Письма имитировали уведомления о якобы обнаруженных признаках административных нарушений в ходе предрейсовой проверки технического состояния транспорта и медосмотра водителя. Вместо документов внутри архивов – как и в „медицинской” кампании – скрывался бэкдор BrockenDoor – зловред, который позволяет атакующим управлять зараженным компьютером и собирать конфиденциальные данные», – привел пример руководитель группы защиты от почтовых угроз в «Лаборатории Касперского» Андрей Ковтун.

В январе 2026 года «Лаборатория Касперского» обнаружила, что организации из разных отраслей получали письма, маскирующиеся под уведомления от налоговой службы. Всего за месяц было обнаружено более 1600 таких сообщений.

Что касается скам-схем, мошенники пытаются охватить максимально широкую аудиторию и обойти почтовые фильтры.

«В начале года мы зафиксировали новый массовый всплеск мошеннических рассылок со ссылками на опросы, которые были созданы в легитимном сервисе. Ссылки из опросов в свою очередь вели на мошеннические ресурсы, где жертвам предлагалось поучаствовать в „розыгрыше”. Целью злоумышленников было выманивание криптовалюты. Всего за первые три месяца 2026 года решения компании заблокировали почти 40 тысяч подобных писем», – рассказал Андрей Ковтун.

Чтобы снизить риски, «Лаборатория Касперского» рекомендует пользователям:

с осторожностью относиться к ссылкам в сообщениях, полученных от неизвестных отправителей, даже если они ведут на известные сервисы;

не вводить учетные данные и не совершать платежи на сомнительных ресурсах;

установить на все используемые устройства надежное защитное решение, которое предотвратит переход на фишинговые и мошеннические ресурсы.