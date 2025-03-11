Почти полмиллиарда рублей направят Альметьевску на благоустройство дворов в 2025 году

В Альметьевском районе Татарстана в 2025 году в рамках республиканской программы «Наш двор» планируется благоустроить 51 дворовую территорию. На эти цели из бюджета РТ выделено более 474 млн рублей, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования.

Работы охватят комплексное обустройство дворов: будет проведен ремонт проезжей части и тротуаров, установлено уличное освещение, оборудованы контейнерные площадки, скамейки и урны, а также детские и спортивные площадки. Строительно-ремонтные работы стартуют с началом нового дорожно-строительного сезона.

Однако важным условием для включения двора в программу остается активное участие его жителей. Для этого собственникам необходимо подписать протоколы и утвердить схему благоустройства. Если количество подписей не достигнет необходимого кворума, работы на данном участке не начнутся.

Программа «Наш двор» была инициирована Раисом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым. За пять лет ее реализации в Альметьевском районе уже благоустроено 300 дворовых территорий. В прошлом году было отремонтировано 36 дворов на сумму 448 млн рублей.

Власти призывают жителей активно участвовать в принятии решений, чтобы их дворы стали комфортнее и современнее.

Работы по благоустройству позволят создать безопасную и уютную среду для отдыха взрослых и детей, подчеркнули в районной администрации.