«Почти Олимпиада», путинская формула мира и валютный переполох: обзор событий недели

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Олимпийский уровень: в Казани открылись Игры БРИКС

Событие недели для Татарстана – старт международных Игр БРИКС. На две недели Казань станет центром мирового спорта. 27 видов спорта и около 5 тысяч прибывших в столицу РТ спортсменов из 93 стран мира – таков масштаб мероприятия.

В этом году формат Игр был выведен на совершенно новый уровень, ведь в предыдущие годы их программа состояла максимум из пяти видов спорта. Уровень организации мероприятия оказался таков, что приехавшие на него спортсмены сравнивают условия, созданные для них в Казани, с уровнем Олимпийских игр.

«Все ребята не то что довольны – они говорят, что это уровень Олимпийских игр. Хотя многие приехавшие много чего повидали в этой жизни, часть из них — участники недавно прошедших Олимпийских игр, в том числе несколько человек из Токио[-2020]», — заявил глава Минспорта РТ Владимир Леонов.

При этом собственно спортивный уровень приехавших участников также весьма высок.

«Вы видите, что очень сильная сборная России, первые имена в сборной Белоруссии, очень много сильных спортсменов из бывших стран СНГ. Весьма большие делегации Индии, Ирана, Китая и Бразилии. Будем надеяться на настоящие баталии на Играх БРИКС. На сегодня реализовано уже 86% всех билетов», – отметил Леонов.

12 июня, в День России, в концертном зале им. Ильгама Шакирова МВЦ «Казань Экспо» состоялась торжественная церемония открытия пятых по счету Спортивных игр стран БРИКС. Российский лидер Владимир Путин лично обратился с приветственным словом к их гостям и участникам в своем видеообращении. Он подчеркнул, что Игры БРИКС покажут всему миру торжество настоящих ценностей спорта.

«Уверен, этот масштабный спортивный праздник зримо продемонстрирует торжество универсальных ценностей спорта, равных возможностей и честной бескомпромиссной борьбы. Игры БРИКС принимают гостеприимные самобытные Казань и Москва. Города, богатые своей многонациональной историей и традициями и одновременно современные и устремленные в будущее», – подчеркнул глава государства.

Участие в церемонии принял Раис Татарстана Рустам Минниханов. Он отметил, что проведение турнира с участием без малого 100 стран свидетельствует о том, что спорт находится вне всякого политического контекста и не имеет границ.

«Участие в турнире такого большого количества спортсменов – это яркое свидетельство того, что спорт не имеет границ, что спорт вне политики. Игры БРИКС послужат укреплению сотрудничества между нашими странами и народами. Они пройдут в атмосфере дружбы, мира и доверия. Дорогие друзья, мы сделаем все возможное, чтобы у вас остались самые положительные эмоции и самые добрые воспоминания. Желаю всем спортсменам честной борьбы. Болельщикам – хорошего настроения. Удачи, и – алга!» – сказал Раис РТ.

Конечно, сравнение с Олимпийскими играми – это пока еще большой аванс. Но на примере пятых Игр БРИКС видно, что планка по организации и уровню этих спортивных соревнований поднята очень высоко. И если развивать установленные Казанью стандарты, то в мировой спорт может прийти та самая многополярность, флагманом которой является сама организация БРИКС. Игры БРИКС – это пролог к октябрьскому саммиту БРИКС в Казани. Этот пролог можно считать успешным, значит, и с саммитом все будет в полном порядке.

Ну а пока у нас с вами целых две недели жарких спортивных баталий. Следите за результатами соревнований!

Владимир Путин заявил о готовности России к мирным переговорам, но на определенных условиях Фото: kremlin.ru

«Формула мира» по Путину: Президент России озвучил условия мирных переговоров с Украиной

Главное внешнеполитическое событие недели – Владимир Путин заявил о готовности России к мирным переговорам, но на определенных условиях. На своей встрече с руководством МИД РФ Президент России сделал ряд очень важных заявлений по самым актуальным внешнеполитическим проблемам.

Путин считает, что со временем БРИКС станет одним из стержневых регулирующих мировых институтов и что Россия видит растущий интерес к этому объединению. Ранее работу объединения можно было рассматривать как сугубо коммуникативную, как всего лишь обозначение общности интересов и демонстрацию некоего единства. Но российский лидер видит его роль намного шире – именно как регулирующего института.

Так что осенний саммит БРИКС в Казани станет историческим не только в связи с тем, что на нем ожидаются новые участники, но и потому, что с обретением регулятивных функций БРИКС станет по-настоящему полноценным, работающим на постоянной основе институтом в мировой политике. Возможно, будет создан управляющий орган по примеру ООН, образованы определенные регулирующие комитеты, направленные на интеграционные процессы внутри самого объединения. На прошлом саммите говорилось, например, о создании некой общей валюты. До этого пока страшно далеко, но некоторые подвижки по регулированию трансграничных платежей, свободных от западных санкций, между членами БРИКС должны происходить уже сейчас. Да и вообще очень много проблем должно разрешиться на саммите в Казани.

Но самым важным заявлением Владимира Путина на встрече с российскими дипломатами стало еще одно реальное мирное предложение Украине. Причем, как заявил Президент РФ, речь идет не о заморозке конфликта, а о его окончательном завершении.

Но для этого нужно выполнить несколько условий. Путин их озвучил: огонь немедленно прекратится и российские представители будут готовы сесть за стол переговоров, как только Украина выведет войска из ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской областей и даст обещание не вступать в НАТО.

«Российская Федерация готова гарантировать безопасный отвод украинских частей и соединений с Донбасса», – добавил он.

Статус Крыма и Севастополя, ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей как регионов РФ должен быть зафиксирован в международных договорах.

«Российская Федерация считает необходимым условием нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины», – также заявил Путин.

И еще одно главное условие мирного урегулирования – отмена санкций.

«Все западные санкции против РФ должны быть отменены, это одно из условий завершения конфликта на Украине», – убежден российский президент.

Путин также обозначил, с кем РФ готова подписывать эти мирные соглашения. Легитимность Владимира Зеленского не восстановить никакими средствами, так что легитимным органом на Украине сейчас является Верховная Рада.

Заявления Путина по мирным переговорам – это новая «формула мира». Формула весьма реалистичная, потому что Россия сейчас владеет стратегической инициативой на поле боя. То, что все новые российские регионы будут освобождены от присутствия украинских военных, – в этом нет никаких сомнений, это лишь вопрос времени. Владимир Путин дает возможность Украине обойтись без крови, без бессмысленных жертв с ее стороны. Кроме того, неизменными остались цели, которые изначально закладывались в логику СВО: демилитаризация, нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус соседней страны. И, естественно, подписание мирного соглашения с Украиной означает урегулирование конфликта, а стало быть, все санкции Запада, связанные с этим конфликтом, должны быть логично аннулированы.

Предложения Путина – это шанс для всех «перевернуть трагическую страницу истории». И это сокрушительный удар по западной повестке в отношении украинского конфликта в преддверии международной мирной конференции по Украине в Швейцарии, куда Россию не позвали. Нелегитимный Зеленский попытается убедить ее участников в своей абсолютно оторванной от реальности формуле мирного урегулирования. Но настоящая политика – это, как известно, искусство возможного. Мир по Путину именно возможен.

Кубу посетили российские военные корабли Фото: © Mil.ru, CC BY 4.0, commons.wikimedia.org

Дежавю Карибского кризиса: подлодка «Казань» у берегов Америки

Очень интересное событие недели с мощным историческим бэкграундом – Кубу посетили российские военные корабли. Речь идет о фрегате «Адмирал Горшков», атомной подводной лодке «Казань», танкере «Академик Пашин» и спасательном буксире «Николай Чикер». Этот визит связан с историческими дружескими отношениями между Кубой и Россией и строго соответствует международным правилам.

«Ни один из кораблей не несет ядерного оружия, поэтому их стоянка в нашей стране не представляет угрозы для региона», – говорится в заявлении Минобороны Кубы.

Особый интерес вызывает атомная подводная лодка «Казань» – судно модернизированного проекта 885М («Ясень-М»), разработанного конструкторским бюро «Малахит». Строительство корабля велось на заводе «Севмаш». В состав ВМФ России «Казань» вошла в 2021 году.

Эта подлодка способна выполнять задачи во всех районах Мирового океана. Подводные лодки подобного проекта создаются как компонент ударной мощи ВМФ на любом удалении от пунктов базирования. Подлодка оснащена пусковыми установками для залповой стрельбы крылатыми ракетами «Калибр» (дальность до 1500 км) и «Оникс» (до 300 км).

К слову, эта новейшая подводная лодка названа в честь подшефной Татарстану АПЛ «Казань» К-403. Последняя была построена в 1971 году по проекту 667А «Навага». В 2004 году она была выведена из состава флота, а в 2009-2010-м утилизирована. На этой подлодке служило немало подводников из Татарстана, ее неоднократно посещали официальные лица республики. В казанском парке Победы в 2010 году был установлен памятник К-403 «Казань».

Российские моряки между тем совершают визиты вежливости к командующему ВМФ Кубы и губернатору Гаваны, посещают исторические и культурные достопримечательности страны. Происходящее породило на Западе страхи времен знаменитого Карибского кризиса 1962 года. Памятуя о тех страшных временах, в США посчитали этот визит демонстрацией силы на фоне роста напряженности из-за украинского кризиса.

Напомним, тогда, в октябре 1962 года, человечество прошло буквально по краешку, балансируя на грани самоуничтожения в тотальной ядерной войне. СССР разместил 40 ядерных баллистических ракет средней дальности на Кубе. Это был ответ на размещение американцами в Турции, у города Измир, 15 ракет средней дальности PGM-19 «Юпитер» с радиусом действия 2400 км – ракеты могли долететь до Москвы.

Когда американцы узнали, что проспали появление у своих границ советских ядерных ракет – у них началась паника. Сотни тысяч людей поехали на автомобилях спасаться в Мексику, а начальник штаба ВВС США Кертис Лемэй требовал начать боевые действия вплоть до ядерного удара по СССР. Американцы ввели против Кубы морскую блокаду. Наша сторона ответила, что блокада будет прорвана. Началась война нервов, мир был на пороге ядерной войны. Ценой неимоверных дипломатических усилий со стороны американского и советского руководителей конфликт удалось остановить – американцы вывели свои ракеты из Турции, а Советский Союз вывез свои с Кубы. Агрессивные действия США получили достойный отпор, и это увидел весь мир.

Так что визит вежливости российских моряков на Кубу разбудил для американцев призраки прошлого, заставив их вспомнить уроки 1962 года.

Зафиксировано медленное, но все же ускорение промышленного роста в республике – 1,8% к аналогичному периоду 2023-го Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

И все-таки он ускоряется: Татарстанстат сообщил о динамике промышленного роста в республике

На этой неделе Татарстанстат обнародовал данные об экономическом развитии республики по итогам января – апреля 2024 года. Зафиксировано медленное, но все же ускорение промышленного роста в республике – 1,8% к аналогичному периоду 2023-го.

По-прежнему растет в республике энергетика – на 7,4%, но вот две основных составляющих индекса промышленного производства показывают разнонаправленную динамику. Так, добыча полезных ископаемых (читай – нефти) продолжает снижаться – теперь на 3% (к январю – апрелю 2023-го). А вот обрабатывающие производства, напротив, набирают темп – теперь до плюс 4,3%.

Снижение в нефтедобыче – результат того, что из-за ограничений в рамках сделки ОПЕК+ республика не увеличивает добычу нефти. Зато главная «кормящая» Татарстан отрасль – производство кокса и нефтепродуктов – впервые в этом году вышла в плюс. Хотя Минэнерго РФ в мае решило закрыть данные о производстве нефтетоплива в стране, в докладе Татарстанстата еще можно найти пару цифр. Так, выпуск дизтоплива за январь – апрель в республике вырос на 3,6%, превысив 4 млн тонн, а бензина – на 6,2%, до 1,1 с лишним млн тонн. В помесячном разрезе наиболее ярко виден рост производства именно последнего продукта – на 16,7% к аналогичному месяцу прошлого года.

Разумеется, цыплят считают по осени, так что экономические данные по итогам всего лишь четырех месяцев еще не база для серьезных выводов. Но тенденции в экономике республики обозначены – стагнация в нефтедобыче компенсируется ростом обрабатывающих отраслей. Что дает уверенность в ускорении экономического роста в Татарстане.

Санкции США парализовали работу Мосбиржи по доллару и евро Фото: © Алексей Филиппов / РИА Новости

Прощай доллар и евро? Юань – основная валюта на биржевых торгах

Событие недели в экономической жизни страны – США ввели санкции в отношении Мосбиржи, Национального клирингового центра (НКЦ) и Национального расчетного депозитария. То есть включили эти организации в санкционные списки (SDN-лист). Теперь ни один американский и европейский банк не будут проводить расчеты по счетам НКЦ. Соответственно, НКЦ и Мосбиржа оказываются не в состоянии проводить расчеты по торгам в долларах и евро, и, таким образом, торгов этих на Мосбирже не будет.

Нет торгов – значит, Центральный банк России будет определять свои курсы по доллару и евро иначе.

Как было прежде? Биржевые сделки на Мосбирже по покупке-продаже валюты проходили через 100-процентную дочку Мосбиржи – АО «Небанковская кредитная организация – центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр».

Что такое НКЦ? Он выполняет функции клиринговой организации и центрального контрагента на финансовом рынке. НКЦ берет на себя риски по сделкам и выступает посредником между сторонами: продавцом для каждого покупателя и покупателем для каждого продавца. То есть условный Петров продает валюту не Иванову, а НКЦ, а Иванов у НКЦ ее покупает. К концу торгов НКЦ проводит клиринг, то есть он делает у себя взаимозачет многочисленных покупок-продаж, и у него образуются перекосы в валюте. Если ему не хватает валюты, он должен ее где-то купить. Для этого НКЦ открывает счета в крупных зарубежных банках. Такие счета у него есть в американских банках JPMorgan Chase Bank и The Bank of New York Mellon, и эти банки также открыли счета в НКЦ для взаиморасчетов.

Именно данные Мосбиржи использовались Центробанком для определения официальных курсов доллара, евро и юаня.

В этот раз Центробанк России объявил, что будет рассчитывать официальный курс рубля к доллару и евро через анализ ежедневных банковских отчетов о всех конверсионных операциях, плюс данные с цифровых платформ внебиржевых торгов. Но сам этот анализ трудно назвать объективным, потому что база для расчетов расплывчатая (банки могут манипулировать курсом, да и ЦБ может перейти к жесткому назначению нужного валютного курса, если требует ситуация).

Если на рынке увидят, что курс от ЦБ сильно не вяжется с реальностью, то возникнет система множественности курсов – курс черного рынка, курс межбанка, курс ЦБ и так далее. Могут быть льготные курсы для критического импорта. Но все это пока домыслы – главное, чтобы рынок успокоился и ЦБ продемонстрировал прозрачность и объективность в оглашении курсов по доллару и евро.

В целом же ничего страшного не произошло – в России в последнее время через Мосбиржу проходило не самое большое количество сделок по покупке-продаже валюты. Крупные российские банки торгуют валютой друг с другом без нее. Уже давно был известен риск, что против биржи могут быть введены санкции, так что банки были готовы к такому варианту событий. То есть для клиентов российских банков ничего не изменится – они могут покупать и продавать доллары и евро так же, как и раньше.

Даже на самой Мосбирже доллар-евро уже не главные – ЦБ сообщает, что доля юаня на ее торгах в мае составила 54%. Некоторые аналитики даже начали говорить о том, что ЦБ теперь будет ориентироваться на кросс-курсы доллара и евро через юань. А что, юань на Мосбирже рыночно торгуется, есть рыночный курс рубля к юаню и юаня к доллару и евро. Несложный расчет позволяет определить рыночный курс рубля к доллару и евро. Но есть проблема – вторичные санкции Запада к китайским банкам, работающим с Россией.

В первые дни после введения санкций на валютном рынке страны наблюдалась небольшая волатильность по обменным курсам, но уже в пятницу все стало более-менее спокойно. ЦБ впервые объявил официальный курс рубля без биржевых торгов: на 14 июня курс доллара США составил 88,2 рубля, евро – 94,8 рубля. По сравнению с последним днем организованных торгов рубль даже укрепился – 11 июня доллар стоил 88,9 рубля, евро – 95,6 рубля. Как видите, ситуация в целом под контролем и бежать в обменники явно не стоит.